Con la classica cena in un noto ristorante della zona, la Mat Racing ha ufficialmente concluso la terza edizione del Rally Day di Castiglione che si è svolto a fine novembre. Due giorni intensi nei quali il maltempo l’ha davvero fatta da padrone e in cui a causa di una frana è stata addirittura annullata una prova speciale a pochi minuti dal via. Nonostante tutto anche quest’anno l’appuntamento organizzato dal vulcanico Mario Trolese ha avuto successo. E proprio lo stesso organizzatore in prima ha voluto ringraziare personalmente tutto lo staff che ormai da tre anni collabora al suo fianco per la realizzazione di questa gara. Alla consegna dei riconoscimenti è seguita inoltre una simpatica lotteria.

Trolese è ovviamente soddisfatto: “Devo molto a questo gruppo di amici. Ancora una volta sono stati essenziali per portare al fondo un’edizione impegnativa, ma come al solito emozionante”. Non poteva mancare qualche pensiero per il 2020: “Stiamo già lavorando e qualche idea nuova per il percorso è già saltata fuori. Cercheremo come al solito di fare del nostro meglio”.

