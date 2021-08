Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Lo stop imposto dall’emergenza Covid-19, che ha impedito di svolgere l’edizione 2020 del Rally di Castiglione Torinese, non ha tolto l’entusiasmo a Mario Trolese. Il driver e organizzatore torinese non ha smesso di lavorare a quel progetto nato nel 2017 che per tre edizioni ha fatto segnare il tutto esaurito nell’elenco iscritti. Proprio da quel successo è nata l’idea di far crescere il Rally di Castiglione portandolo da “Rally Day” a competizione valida [...]