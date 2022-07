Sta prendendo forma e si preannuncia interessante e ricca di novità la 37a edizione del Rally Città di Torino. La competizione, quinto appuntamento della Coppa Rally 1a zona Aci Sport 2022, è come tradizione promosso dalla Rt Motorevent. Al Rally moderno anche quest’anno si affiancano i protagonisti delle sfide con le Autostoriche e la Regolarità Sport.

Riguardo al percorso l’edizione numero 37 del “Torino” offre importanti innovazioni. Non mancherà il Col del Lys, che a differenza dello scorso anno prenderà il via da Rubiana, per terminare dopo 15 chilometri a Viù. [...]



