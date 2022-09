Il pronostico della vigilia non è stato smentito. Alessandro Gino e Daniele Michi a bordo della Citroen C3 Wrc hanno dominato la 37° edizione del Rally Città di Torino, penultimo appuntamento della Coppa Rally di zona Aci Sport. A bordo della potente Citroen C3 Word Rally Car, l’unica vettura di questa categoria in gara. l’imprenditore cuneese non ha mai messo in discussione la sua supremazia assumendo già dalle prime battute il controllo della situazione e incrementando progressivamente il suo vantaggio grazie ai successi parziali ottenuti in tutte le prove speciali disputate (il secondo passaggio [...]





