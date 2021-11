Raglan.

Il raglan è una sorta di p con attaccatura obliqua delle maniche. Il nome deriva dal generale inglese Lord Fitzroy Somerset Raglan comandante dell’armata britannica durante la guerra di Crime dove avevano partecipato anche il Regno di Sardegna. Questo generale indossava questo tipo di mantello dopo aver perso un braccio nella Battaglia di Waterloo, si fece realizzare giacche apposite per continuare a portare la giacca in battaglia ed utilizzare la sciabola con l’altra mano senza avere l’impedimento della manica in disuso pendente sull’altro lato e in più mascherando il difetto nelle occasioni quotidiane, dando l’impressione che la mano fosse inserita all’interno della giacca. Il generale Raglan mori a causa di un’infezione di colera il 29 giugno 1855 a Sebastopoli. Questo tipo di abbigliamento incontrò il favore dei militari, il raglan da allora ha iniziato ad essere attivamente utilizzato dai militari poi come abbigliamento civile.

Favria, 26.11.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere! Felice venerdì

Commenti