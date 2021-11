Ragazza rapinata e gettata da un’auto in corsa sulla provinciale 11

Una 24enne albanese è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Chivasso dopo che, nel pomeriggio di ieri, è stata scaraventata da un’auto in corsa sulla provinciale 11 tra Villareggia e Mazzè. La ragazza, residente a Torino, era salita in auto con un uomo che le ha rubato la borsetta e poi l’ha spinta fuori dall’abitacolo.

A chiamare i soccorsi è stato un automobilista di passaggio. I carabinieri della compagnia di Chivasso sono ora sulle tracce del rapinatore. La vittima ha riportato ferite alle gambe e un trauma cranico: non è in pericolo di vita.

