Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Rafataja, rafè, rafiere, e rafi!

In piemontese rafatailho, la parola rafataja indica marmaglia o anche chincaglieria. La parola deriva dall’occitano con il significato di spazzatura. Ma l’origine si deve ricercare dall’antico germanico fatt, con il significato di abito e il lemma latino fartfalia a sua volta dal verbo latino farcire. Qui interviene un lemma di origine ligure rufa, nel dialetto ligure abbiamo la parola rafatagiu, scarto do ritaglio di carne o cianfrusaglia. Dalle stessa parola deriva anche rafatail , mingherlino, graxile e anche rafagn, avido, mingherlino. Simile ma non uguale abbiamo la parola rafè, arraffare, rafa, rapimento o tiro delle bocce a raso terra e il modo di dire o di rif o di raf, in un modo o nell’altro. Curiosa infine è l’origine della parola rafeire, arraffaone, avaro e rafador, arraffone nel gioco. In piemontese la parola deriva sempre dal germanico raffon, afferrare con violenza o strappare. Simile è la parola longobarda biroufan, dove deriva la parola italiana baruffa, o zuffa, zuffa confusa di persone che litigano e vengono alle mani; per estens., litigio più o meno violento, anche di sole parole. Infine da raffon abbiamo in piemontese il lemma rafi, abbrustolito o bruciato. la parola raffon significava anche fare le pieghe da li deriva il lemma rafi, rugoso, seccato diffuso ancora oggi in alcuni dialetti francesi dell’Alvernia.

Favria, 13.08.2021 Giorgio Cortese

L’emergenza sangue non va mai in vacanza, prima di partire Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI’ 25 AGOSTO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Donate il sangue, donate la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portate sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parola e divulgate il messaggio

Buona giornata. Nella vita quotidiana la paura è una reazione, il coraggio è una decisione. Felice venerdì.

Commenti