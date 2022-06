Località Scalaro avrà un punto ristoro aperto al pubblico e, soprattutto, aperto tutto l’anno. 365 giorni o, almeno, questa sarà la possibilità offerta dal comune a chi si aggiudicherà la gestione della struttura in legno di proprietà comunale situata all’ingresso della piccola borgata popolata da bellissime seconde case in pietra e dove, ogni estate, ad agosto, si celebra la festa dediata al santo patrono.

Sono in corso da alcune settimane, e agli sgoccioli in questi giorni, i lavori di riqualificazione del chioschetto, fino a ieri lasciato in uso alla Associazione [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.