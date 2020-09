QUINCINETTO. Un progetto da 254mila euro per riqualificare la vegetazione della Dora Baltea

I Comuni di Borgofranco d’Ivrea, Pavone Canavese e Strambino hanno deciso di unirsi per un unico progetto: la riqualificazione della vegetazione nelle vicinanze della Dora Baltea, per un progetto che prende il nome di “Riqualdora”. In queste ultime ore è arrivata anche l’adesione del Comune di Quincinetto per intervenire sulle sponde della Dora presenti in città. Le quattro amministrazioni, hanno deciso di bussare alle porte della Regione Piemonte per chiedere un finanziamento. Il limite massimo finanziabile è fissato a 125 mila euro per progetto e per beneficiario. Nei casi in cui il progetto sia presentato in forma associata (come in questo caso) da più soggetti, potrà essere assegnato un importo massimo di 85 mila euro per ciascun beneficiario, fino ad un massimo di 850 mila euro. Il progetto presentato dai Comuni prevede lavori per circa 254 mila euro, con un contributo da parte delle amministrazioni di 34 mila euro. Tutto parte dall’iniziativa Eau di Concert. L’obiettivo del progetto Eau Concert 2 è quello di ripristinare e proteggere gli ecosistemi acquatici transfrontalieri e potenziarne i servizi ecosistemici (ciò che la natura offre agli esseri umani: alimenti, sanità, supporto economico).

Si parla di un’attenzione particolare rivolta alla conservazione della biodiversità, dei corridoi ecologici e all’adattamento ai cambiamenti climatici. Le azioni intraprese nell’ambito di Eau Concert 2 permetteranno di capitalizzare e approfondire l’esperienza acquisita nel progetto Eau Concert della precedente programmazione (2007-2013) sia rispetto ai metodi di partecipazione e sensibilizzazione previsti dalla progettazione e gestione partecipata dei Contratti di fiume che nelle fasi esecutive.

