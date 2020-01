QUINCINETTO. Torna a muoversi la frana. Chiusa l’A5 tra Ivrea e Pont Saint Martin

Torna a muoversi la frana in Regione Chiappetti. L’allerta 3 è scattata questa mattina e ha portato alla chiusura dell’autostrada A5 Torino – Aosta in entrambi i sensi di marcia tra i caselli di Ivrea e Pont Saint Martin in Valle D’Aosta. Il piano di sicurezza messo a punto [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti