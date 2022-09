Domenica 18 settembre la miassa d’oro, riconoscimento assegnato all’interno del contesto del Settembre Quincinettese, è arrivata fino in Argentina: ad aggiudicarsi il premio è stata Nilce Silvina Enrietti, fotografa ambientale residente oltreoceano, ma con origini quincinettesi. “Per l’occasione era presente anche l’associazione Piemontesi nel Mondo e ci siamo connessi direttamente con l’Argentina, dato che Nilce non poteva esserci fisicamente” ha affermato Angelo Canale, sindaco di Quincinetto.

La miassa d’oro, per Nilce, va ad aggiungersi a una lunga serie di premi vinti: il concorso della Scuola argentina di fotografia nel ’95, il premio “Piemontesi protagonisti” [...]