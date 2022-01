Abbiamo parlato con il sindaco di Quincinetto Angelo Canale sulla necessità in politica al giorno d’oggi, di avere uno sguardo in avanti proiettato al futuro.

Nel 2022, com’è amministrare un comune come Quincinetto?

“Amministrare a vista, come si usa in gergo navale. Non si sa molto per il futuro, giorno per giorno si vede dove si andrà, le prospettive per il futuro ci sono nonostante tutto e io rimango ottimista, ma la situazione è imprevedibile e continuamente in aggiornamento“.

Che anno è stato il 2021 per Quincinetto?