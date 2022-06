In che modo dare il benvenuto ai bambini nati nel 2021? A Quincinetto sono tre i piccolini che hanno visto la luce nel corso dell’anno scorso e i ragazzini della scuola primaria si stanno dando da fare nell’abbozzare iniziative da mettere in pratica per i fiocchi rosa e azzurri che hanno colorato le case locali. Solo tre neonati ma, forse proprio per questo, è ancora più significativa la festa che l’assessore alla gentilezza Erina Patti ha in programma di organzizare a breve. E’ stata lei a coinvolgere gli studenti pensando ad [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.