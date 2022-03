“Il nostro Bim è il Titanic che ha urtato un Iceberg. Ritengo sia giunto il momento, senza ulteriori indugi, che ognuno di noi presti seriamente attenzione alla deriva in atto nel nostro Consorzio per chiedere alla propria coscienza di valutare le conseguenze devastanti che si stanno delineando….”, così Angelo Canale Clapetto, primo cittadino di Quincinetto e ex presidente del “Bacino imbrifero”.

L’altra settimana, con un “gruppo in gola”, ha preso carta e penna e scritto un’accorata lettera a tutti i sindaci del consorzio, invitantoli a riflettere, ad abbassare le armi, a trovare una [...]