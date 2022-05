Il Coro La Rupe in concerto per l’Ucraina. La formazione storica di Quincinetto ha organizzato una serata insieme al parroco del paese, Don Luca Pastore, entrato in servizio qui e nei comuni di Tavagnasco e Quassolo il 5 settembre scorso.

Dall’autunno le parrocchie si sono animate di iniziative e questa è una di quelle: sabato 30 aprile alla Chiesa di San Salvatore (per altro oggetto di un recente intervento di ristrutturazione del tetto) i coristi hanno fatto sentire le loro ugole d’oro al pubblico ricordando, dopo due anni di pandemia, quanto [...]



