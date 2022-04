Sarà un evento un po’ sui generis: l’intervento, infatti, vedrà la partecipazione di artisti e artigiani locali che a Quincinetto sono già di casa ed hanno collaborato in passato a diverse iniziative per vivacizzare il paese e dare un tocco di fantasia ad alcuni dei suoi scorci. Saranno protagonisti, questa volta, del recupero delle vecchie travi e lose, ridipinte e messe all’asta nel lunedì di Pasquetta.

“Sarà una giornata particolare per festeggiare il rifacimento del tetto della chiesa risalente al 1780” spiega il sindaco Angelo Canale Clapetto cogliendo l’occasione per ringraziare [...]



