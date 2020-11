QUINCINETTO. Cade in una vasca vuota all’impianto di depurazione, grave un operaio

Incidente sul lavoro, questa mattina intorno, in un impianto di depurazione delle acque a Quincinetto (Torino). Un uomo è caduto all’interno di una vasca che, essendo in manutenzione, era vuota. Un volo di circa cinque metri. A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro. L’infortunato è stato recuperato dai vigili del fuoco e trasportato in codice rosso, con l’elicottero, al Cto di Torino. La dinamica dell’accaduto è adesso al vaglio degli ispettori dello Spresal dell’Asl.

