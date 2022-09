Nuovi incarichi per diversi funzionari della Questura di Vercelli: li ha resi noti, nella giornata di lunedì 5 settembre, un provvedimento del Dipartimento della Pubblica sicurezza.

Le novità riguardano Digos, Squadra mobile, Polizia Stradale e il capo di Gabinetto.

Il nuovo capo della Squadra mobile è il commissario capo Manuel Pirone, assegnato alla Questura di Vercelli dal Dipartimento della Pubblica sicurezza, nell’ambito di alcuni avvicendamenti. Pirone arriva dalla questura di Treviso, dove svolgeva l’incarico di dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Originario di Avellino, classe 1989, si è laureato in giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli e ha frequentato il 108° corso per commissari della Polizia di Stato a Roma. Prende il posto di Gianluca Tuccillo, che andrà a guidare la mobile di Caserta. A Vercelli dal 2018, Tuccillo per un anno e otto mesi ha diretto l’Upgs e dal settembre 2019 la mobile. Tra le indagini condotte quelle sull’evasione di Capodanno dal carcere di Vercelli e sulla bambina venduta dai genitori a clienti che ne abusavano, le operazioni “Angeli e Demoni” sulle truffe ai sacerdoti, “Ostriche e Champagne”, con una banda specializzata in colpi ad aziende alimentari, e diverse operazioni antidroga.

Ha salutato anche il commissario capo Alessandro Barone, assegnato alla Questura di Vercelli nell’aprile 2019, trasferito a Monza Brianza a capo della Digos. A Vercelli Barone aveva ricoperto lo stesso incarico seguendo scioperi e manifestazioni: dalle proteste dei lavoratori Cerutti alle gare ospitate allo stadio “Piola”. Il capo di gabinetto commissario capo Viviana Carriero, a Vercelli dal 2020, è stata trasferita alla Questura di Trapani. Trasferimento anche per il dirigente della sezione Polizia stradale di Vercelli commissario capo Francesco Stanizzi, che sarà funzionario addetto al Centro operativo autostradale di Torino. Tutti sono stati salutati dal questore Maurizio Di Domenico.

Il nuovo capo di gabinetto a Vercelli è il commissario capo Fabio Ricciardi, che svolgerà anche le funzioni di dirigente Digos. Il commissario Cinzia Principio sarà il nuovo funzionario addetto della sezione Polizia stradale, e alle volanti sarà assegnata il commissario Deborah Cresciullo, arrivata a luglio a Vercelli.

