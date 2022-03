Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha firmato venerdì scorso l’Accordo di programma, stipulato con i vari soggetti istituzionali e privati interessati, allo stabilimento automobilistico di Termoli (Campobasso) dove è in programma la realizzazione di una Gigafactory. Accordo già firmato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Invitalia, e in via di sottoscrizione da parte della società competente del Gruppo Stellantis. E’ stato lo stesso Toma a darne notizia durante i lavori del Consiglio regionale del Molise precisando anche che i contenuti dell’accordo verranno presentati prossimamente.

