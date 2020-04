Quel burlone di Beccogiallo.

Il merlo Beccogiallo si posa nelle ore mattutine sulla ringhiera del balcone, con un becco arancione acceso e il corpo nero come la pece. Lo guardo, mi guarda, lo fisso negli occhietti scuri, mi sembra di conoscerli, mi fissa, un attimo mi volto, quando mi rigiro è scomparso, volato libero tra le nuvole, lasciandomi in mente la sua immagine, l’immagine dei suoi occhi, che continuano a sembrarmi familiari. Beccogiallo è volato nel campo di Melampo e da gran burlone scopre le patate appena seminate, e neanche la musica dei cd lo ferma, anzi sembra che si muova al ritmo della canzone, cosi si diverte il merlo. Beccogiallo poi va nel vicino parco e dopo il suo assolo avvincente si accontenta di un po’ di ammirazione al minimo applauso dal balcone si precipita nel fogliame. Da giorni ormai Beccogiallo mi accompagna ovunque io sia e provo una incredibile bellissima emozione. Cribbio, mi perdo nel pensare in questo periodo di tempo sospeso. C’è un merlo nel Parco, volteggia nell’aria, vira a destra, poi a sinistra, si abbassa poi all’improvviso vola via, scompare e ricompare tra il folto degli alberi. Lo seguo con lo sguardo, va a posarsi sui bassi rami del pino. Beccogiallo, scava con il suo becco aguzzo in cerca dei vermiciattoli nascosti nel tappeto erboso, io sono chiuso in casa, lui vola via e mi tiene compagnia. Quando arriva la notte insonne, con i suoi sogni misteriosi, si consumano, con gioia, pensieri reconditi per poi avvolgere in un turbinio di emozioni, sempre nuove, che stordiscono la mia anima di speranze e desideri. Domani mattina un gallo canterà e Beccogiallo già mi chiederà il suo cibo quotidiano ed io sorriderò pensando che è finita la notte del sognare ed il giorno mi attende con nuovi impulsi, con gioie da provare, tutto sarà incredibile e vero. E se ogni giorno gli uccelli cantano a noi umani per rammentarci che abbiamo un’anima, e ogni giorno ogni difficoltà è una grandissima occasione.

Favria 27.04.2020 Giorgio Cortese

Al mattino noto come è strana la sottile linea dell’orizzonte che separa terra e cielo. Nonostante sia tanto sottile sorregge da sola tutta la nostra umana speranza.

