A leggerla, la delibera dell’Asl To 4 numero 851 del 30 settembre del 2022, sembra di avere a che fare con i Generali della Reale Marina di Napoli. Quelli, per intenderci, di “Facite ammuina”. Diceva in sintesi (in dialetto napoletano fa un altro effetto, ndr) che in caso di controllo, quelli che stavano sopra avrebbero dovuto scendere sotto, quelli che stavano sotto andare a destra e chi non aveva niente da fare, poteva spostarsi di qua e di là. Più o meno così nel “Piano Aziendale di Gestione del Sovraffollamento”.

A firmarlo [...]