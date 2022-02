«Rannicchiato a terra o addossato a un riparo, per lo più cercando di non fare rumore, per non essere scorto: stava quatto dietro un cespuglio» (Treccani).

Un gustoso articolo sul «Sole24ore» del novembre 2021 annunciava che è in corso un cambiamento di sentimenti verso la cosiddetta «casta», i cui stipendi saranno trascinati al rialzo dalla legge di bilancio. Tutta colpa dei presidenti di Regione, anzi, no: dei governatori, sì, proprio loro, perché – adesso – ce n’è un tot che sono della Lega e si chiamano così, alla Bossi-maniera. Sui compensi dei governàtur e compagnia cantando, il Sole ha dato dei numeri, in verità per difetto, asserendo che la schiera dei beneficiari «è costituita da 35 mila unità». Mi sa che se ne sono scordati diversi nel taschino.

Galeotta fu la legge finanziaria del presidente Draghi e chi la scrisse. Per invertire la crisi di vocazioni, visto che – alle scorse elezioni amministrative – i partiti dicono di aver fatto una fatica del diavolo a trovare i candidati, si sono ingegnati il ministro dell’Economia e quello della P. A, sì quel Brunetta che ogni 3×2 se la piglia coi fannulloni che popolano gli uffici pubblici.

Et voilà! La legge di bilancio ai commi 583, 584, 585, 586 e 587 prevede il fattaccio. «A decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni…» (attualmente pari a Euro 13.800 mensili), ma – calma e gesso! – da attuarsi con gradualità! Infatti è stabilito che, «in sede di prima applicazione, l’indennità di funzione è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022, e al 68 per cento nell’anno 2023» (vale a dire che, a regime, si raddoppierà). Bon!

Com’è come non è, il meccanismo si è messo in moto e a cascata, perché gli aumenti riguarderanno in proporzione, s’intende, anche gli assessori, i consiglieri, ecc. Allora, avanti con la politica di professione, ovvero quelli che tutti i giorni lottano per il posto, per tenerselo ben stretto, perché sono a rischio, ogni cinque anni, di non vedersi più rinnovato il contratto che, nel loro caso, si chiama mandato. Mi sa che, con ‘sti emolumenti in ballo, le file dei partiti si rimpolperanno parecchio, bisognerà vedere se saranno i migliori!

Per converso, se guardate il sito del Ministero delle finanze dove trovate la Finanziaria in pillole, a fronte di una (vogliamo dirlo? ridicola!) riduzione dell’Irpef (l’aliquota passa dal 27 al 25 per cento) per i lavoratori dipendenti con reddito medio-basso (tra i 15 e i 28 mila euro), scompare il bonus Irpef da 100 euro mensili (gli ex 80 euro del Governo Renzi, per intenderci).

Gli unici che lo manterranno saranno i lavoratori che hanno un reddito inferiore ai 15 mila euro. In buona sostanza, la riforma fiscale del governo Draghi premia il mio capo e penalizza me. Se ne sarà accorto Letta? E quegli altri che sventolano la bandiera della cosiddetta «patrimoniale» come se fosse la resa dei conti contro il capitale?

Commenti