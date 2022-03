Una nuova centrale idroelettrica sulla Dora Baltea. Questo il tema dell’evento che si svolgerà alle 17 del pomeriggio di martedì 22 marzo nella Sala Comunale di Quassolo in via Solferino 2, in cui Edison presenterà Edison crowd, progetto energetico con cui punta a finanziare in crowdfunding una mini-centrale idroelettrica a Quassolo. Raccolta di fondi, questo è il termine italiano, per raccontare di questo progetto che punta rendere indipendenti da fonti di energia inquinanti, circa 3000 famiglie del territorio.

Commenti