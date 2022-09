A giugno, i lavori di demolizione del fabbricato pericolante in via Michela a Quassolo sono terminati; adesso, per l’amministrazione, è il momento di puntare su una maggiore visibilità e la possibile creazione di un nuovo giardinetto pubblico.

“Il fabbricato era pericolante: rischiava il cedimento su una strada pubblica e c’era un effettivo rischio sia per le auto che per i passanti” ha spiegato Cinzia Gianotto, assessore al Bilancio, Sanità, Programmazione e Cultura.

“Adesso puntiamo su un’ulteriore messa in sicurezza della strada con un allargamento; per sfruttare al meglio lo spazio in futuro potremmo anche fare una nuova area verde” ha aggiunto Gianotto.

