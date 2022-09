Sono 37.350 i lavoratori ricercati dalle imprese piemontesi per il mese di settembre e 100.920 per l’intero trimestre settembre-novembre. Rispetto a un anno fa le previsioni delle imprese appaiono debolmente in crescita a livello mensile, le assunzioni previste a settembre 2022 superano di 320 unità quelle di settembre 2021.

A livello trimestrale invece il dato appare meno confortante: le entrate programmate tra settembre-e novembre risultano inferiore di 1.230 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La domanda di lavoro è trainata dai contratti a tempo determinato con il 63% delle entrate programmate, seguiti da quelli a tempo indeterminato con il 24% dei casi e dai contratti di apprendistato con l’8%. Il 35,7% delle assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni.

A luglio in 47 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati, dato in crescita rispetto al mese precedente (44) e superiore alla media nazionale di agosto

Commenti