Quartiere San Giovanni: terra di nessuno. In via Biella, in viale Friuli e nei pressi della scuola materna, da qualche settimana a questa parte i furti nelle abitazioni non si contano più. Dieci, quindici, venti…. I ladri si intrufolano a tutte le ore del giorno e della notte. Rubano qualsiasi cosa: profumi, cibo, abbigliamento, borse, piccoli elettrodomestici, biciclette …

Pare che siano in due e quasi sempre con un cappello in testa e la mascherina anti-covid. Nelle ricostruzioni dei cittadini coinvolti, questi due ladri, circa un mese fa avrebbero passato il tempo a suonare i campanelli per controllare chi era in casa e chi no. Sempre in base alla ricostruzioni, non ancora confermate dalle Forze dell’Ordine, in tutti gli appartamenti “visitati” sarebbero entrati con chiavi vere, quindi si presume abbiano fatto i “calchi” alle serrature.

“In questo condomino le stiamo cambiando” ci racconta un residente decisamente preoccupato. E non basta. In alcuni palazzi di San Giovanni le famiglie hanno deciso di fare i turni per non lasciare incustoditi i fabbricati.

Considerando che questo è tempo di vacanza la situazione potrebbe essere anche più grave di quella che vi abbiamo appena finito di raccontare….

“Le forze dell’ordine e l’Amministrazione comunale sanno tutto, dovrebbero avvisare i cittadini” passa e chiude uno dei malcapitati.

Commenti