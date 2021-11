Lui non lo ferma nessuno. Ha 29 anni, al mattino è un insegnante di italiano nella scuola primaria e il pomeriggio diventa istruttore di fitness. Antonio Augelli, per lui doppia laurea in Scienze Motorie e in Discipline delle Arti e Spettacolo, è colui che riesce a far muovere e ballare una città intera. Grazie alle sue lezioni, negli ultimi due anni di pandemia e appena fuori dal lockdown, centinaia di donne e uomini si sono dati appuntamento in uno dei parchi e quartieri di Settimo, hanno respirato aria di libertà ballando e facendo fitness. [...]





