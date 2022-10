C’è una villa a Ceres, in frazione Fè, che ha un nome che parla da sé: Villa Macario. Non si tratta di un’omonimia o di una coincidenza: era proprio la villa dove Erminio Macario veniva in villeggiatura. Del comico piemontese, che nel senso comune sta spesso (ingiustamente) un passo indietro rispetto ai miti del cinema comico italiano, si è tornato a parlare di recente.

La scorsa settimana, infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo in onore proprio di Macario, in occasione del centoventesimo anno dalla nascita. L’annullo è stato presentato al Museo [...]