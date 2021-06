Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Quando indossi il capello alpino….

Quando indossi il cappello degli Alpini succede qualcosa di magico, diventi Alpino. E quando un Alpino viene a mancare non è morto, ma è soltanto andato avanti, posando lo zaino. Come diceva un Alpino già da tempo andato avanti del Gruppo, andiamo avanti ogni giorno, con forza e coraggio. Una caratteristica degli Alpini, uno dei nostri motti è quello di “Onorare i morti aiutando i vivi”. Faccio questa riflessione dopo la recente dipartita dell’Alpino Antonio. Ogni domenica mattina passo dal Cimitero per onorare le persone che sono andate avanti e ogni volta rimango piacevolmente stupito di quanta gente lo frequenti per visitare i defunti, in qualunque momento dell’orario di apertura e non solo nel mese di novembre tradizionalmente dedicato ai defunti. In un mondo teso a prolungare il più possibile la vita terrena e a migliorarne a qualunque costo la qualità, cercando di ridurre malattie o eventi che possano minarne la durata allo scopo di allontanare il più possibile l’evento finale, si può pensare che recarsi a visitare le tombe dei defunti sia un rituale per non recidere del tutto il cordone ombelicale che ci lega, inconsapevolmente, ai cari con i quali non possiamo più condividere l’esistenza terrena. Evidentemente non è solo un’abitudine dei tempi passati, che trova radici da quando noi esseri umani esistiamo, poiché da allora esiste anche la morte. Come esseri umani vogliamo conservare la continuità con il vissuto passato, come a garanzia che vi sia una continuazione della vita oltre la morte, pur essendo oggi più che mai proiettati nel futuro dalle esigenze del mondo contemporaneo. Oggi partecipare al funerale e poi visitare il defunto al cimitero vuole testimoniare il nostro collegamento al defunto, ma anche al nostro passato vissuto insieme ai nostri cari che non sono più. Le modalità con cui si esprime il culto della morte e dei defunti dipendono dal concetto culturale o religioso di ciò che si ritiene accadere dopo la morte stessa e come i nostri progenitori nel Paleolitico ben 100.000 a.C. mettevano nella tomba oggetti personali come armi e utensili, ed oggi anche noi ai nostri morti mettiamo gli oggetti più in uso, come occhiali e per gli Alpini l’amato cappello a corredo funebre come estremo onore per la vita vissuta. Ci piaccia o no, la morte è parte della vita, al pari della nascita, la nascita e morte delimitano la vita, così come l’alba e il tramonto delimitano il giorno, spesso creando somiglianze di colori. In conclusione la morte ci tocca anche quando è l’altro a morire, perché muore anche quella parte di noi che era nell’altro.

Favria, 30.06.2021 Giorgio Cortese

