In piemontese, nel significato più usuale, l’espressione «fé rabel» equivale a schiamazzare, creare disordine, strepitare. Ma il «rabel», un tempo, era anche la baldoria dei coscritti in occasione della visita di leva, intesa come momento simbolico di passaggio all’età adulta. Avvicinandosi il periodo in cui l’autorità municipale compilava le liste per la chiamata alle armi, si costituiva un comitato allo scopo di promuovere i festeggiamenti. Tra le sue incombenze principali vi era quella di procurare la bandiera dei coscritti. Venivano altresì designati il padrino e la madrina della classe di leva, scegliendoli per lo [...]





