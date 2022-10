Quandi che nàsso….

Riprendo la frase piemontese iniziale: “Quandi che nàsso son tucc bèi, quandi ch’ës maȓìjo son tucc rich, quandi chi meuȓo son tucc bȓau. Quando nascono sono tutti belli, quando si sposano sono tutti ricchi, quando muoiono sono tutti bravi. Ecco servito, con questa trilogia, il Principe dei luoghi comuni. Soffermiamoci però sul terzo, dacché in questi giorni ricorrerà la festività di Tutti i Santi e successivamente dei nostri defunti, buone anime. Ecco allora il modo di dire di un defunto che si è voluto bene, bonànima, da dove deriva l’esclamazione rivolta a un individuo che non si incontra da molto tempo. Il significato è di facile intuizione poiché anche in lingua italiana viene adattata con buonanima; trattasi dunque di parola composta da bon-a, buona e anima, anima, alludendo così al carattere positivo di qualcuno di ormai defunto. In verità, succede di esclamare la parola di oggi, quando si incontra qualcuno che non si vede da ormai molto tempo. Magari ci si è frequentati per un po’ e col passare del tempo, né l’uno né l’altro si è manifestato; quando ci si rincontrerà si alluderà scherzosamente che l’altro fosse ormai sepolto con un sonoro Oh, bonànima!, seguito da tutti gli scongiuri del caso. Quando invece è davvero di defunto che si parla, si aggiunge bonànima come fosse un commento tra parentesi quando si fa il suo nome nel mezzo di un discorso, in modo tale che l’interlocutore si renda conto di almeno due cose; la prima è che si sta parlando di un defunto, la seconda è che in vita fosse una brava persona: Giors bonànima oppure bonànima ed Giors. Quando però il defunto è un parente abbastanza stretto, congiunto , l’aggettivo bonànima viene rafforzato con un’altra nota esclamazione: che Nossgnur o l’àbia ‘n gloria, che il Signore ce l’abbia in gloria. Parlando di luoghi comuni concludo con questa ironia spiritosa: “Rancin e crin istessa sòrt: veno a tàj mach da mòrt, avaro e maiale hanno la stessa sorte, tornano utili soltanto dopo la morte.

Favria, 27.10.2022 Giorgio Cortese

