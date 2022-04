“Esiste un clima di collaborazione sul nostro territorio per voler contribuire tutti insieme al miglioramento della qualità dell’aria”. E’ il primo commento del consigliere all’Ambiente della Città metropolitana di Torino, Gianfranco Guerrini, a conclusione dell’incontro tenutosi la scorsa settimana con i portavoce delle undici Zone omogenee ed alcuni amministratori che si è svolto in Videocoferenza.

Sul tavolo l’adozione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni che fino ad oggi non hanno emanato del tutto o in modo non conforme le ordinanze sulle limitazioni delle emissioni per ridurre l’inquinamento. Misure che non riguardano solo il traffico [...]