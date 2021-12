L’Arpa nella giornata di venerdì 17 dicembre ha confermato il peggioramento della qualità dell’aria che accende il semaforo rosso delle misure antismog fino a lunedì 20 dicembre, giorno in cui effettuerà una nuova verifica.

Il semaforo rosso prevede nei 33 Comuni dell’agglomerato di Torino (Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselle Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Torino, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano) in aggiunta alle limitazioni strutturali, il blocco per veicoli Diesel – sia auto che veicoli commerciali – fino alla categoria Euro 5 dalle 8 alle 19.

Livello arancione per i restanti comuni delle zone individuate dal Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog .

Le limitazioni si applicano anche agli automezzi dotati di dispositivo MOVE IN.

Le limitazioni associate al livello del semaforo possono variare da comune a comune e sono consultabili sul sito del comune di interesse.

Tutti i dettagli sul funzionamento del semaforo e sui blocchi del traffico su

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/aria/semaforo-qualita-dellaria-pm10