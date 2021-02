QUAGLIUZZO. Uno sportello per imprese e privati

“E’ tutto pronto, a Quagliuzzo, per aprire un sportello in Comune per dare una mano agli imprenditori locali”.

Ad annunciarlo è il Sindaco, Ernesto Barlese. Si tratta di uno sportello di prima informazione a favore di imprese e privati dedicato all’innovazione.