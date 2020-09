QUAGLIUZZO. Marciapiede: al via la messa in sicurezza

Partiranno i questi giorni i lavori relativi alla messa in sicurezza e completamento del tratto di marciapiede lungo la via provinciale. “Si tratta di un intervento che attendavamo da molto tempo e ora, finalmente, potrà partire”.

Lavori che costeranno circa 50 mila euro, fondi arrivati dal governo qualche mese fa.

Le risorse sono state messe a disposizione dei Sindaci di tutta Italia per essere investite per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale, per nuove opere pubbliche o per la manutenzione straordinaria.

