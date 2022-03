Quando morì la mamma, nel non lontano 2017, la figlia, Barbara Tappero, che viveva in Oregon negli Stati Uniti d’America, un po’ per difficoltà nella gestione a distanza, un po’ per generosità e altruismo, decise di donare la casa (circa 60 metri quadrati) al civico 2 di via Zucca al Comune, con il vincolo che fosse utilizzata negli interessi della comunità e per finalità sociali.

A distanza di tempo quel dono avrà un valore ancora più grande e potrà presto accogliere una famiglia Ucraina in fuga dai bombardamenti.

E’ una di quelle storie che accendono una [...]