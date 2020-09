QUAGLIUZZO. Domenica 13 settembre verrà inaugurato il nuovo Museo Fossilifero nell’ex chiesa

Appuntamento domenica 13 settembre per l’inaugurazione del nuovo museo fossilifero o “Centro di documentazione delle Morene del Chiusella”. Si parte alle 9,30 con la santa messa nella chiesa della Purificazione per poi passare alla successiva inaugurazione del nuovo impianto. Alle ore 11, poi, il dottor Diego Marra illustrerà le caratteristiche naturalistiche e le particolarità dei siti fossiliferi con proiezioni documentate anche da alcuni reperti. È previsto alle 12,30, poi, il pranzo al campo sportivo organizzato dalla Pro Loco con il contributo dell’amministrazione comunale. Il costo del pranzo è di 10 euro, per info e prenotazioni è necessario rivolgersi al signor Renato Agosti (3396626050). Tutti i partecipanti dovranno munirsi di mascherine e rispettare le norme sul distanziamento sociale, nei luoghi chiusi l’ingresso sarà contingentato. Un progetto, annunciato qualche mese fa, per cercare di rendere più attrattivo il museo, quello che ha sede presso l’ex Chiesa Parrochiale di via XX Settembre, proprio lì c’è il centro documentazione fossili delle Morene del Chiusella. La riqualificazione del museo era già nel programma dell’amministrazione di Ernesto Barlese e, l’amministrazione, è riuscita, finalmente, a metterla in pratica. I visitatori, avranno quindi la possibilità di ripercorrere le evoluzioni che hanno contraddistinto il territorio dell’anfiteatro morenico di Ivrea. Ci saranno una serie di fossili: conchiglie, fossili di pesci. Parliamo di un numero di reperti molto importanti e interessanti che non hanno nulla da invidiare a tante altre strutture. Ci saranno anche alcuni reperti che raccontano della formazione delle alpi, il tutto all’interno di una chiesa sconsacrata.

