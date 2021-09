Ascolta l'Audio Dell'Articolo

QUAGLIUZZO. L’Amministrazione Comunale, ha deciso di aderire al “Progetto sulla Gentilezza”, realizzando un progetto grafico da installare sulle pareti della pensilina adiacente il Palazzo Comunale. Tale progetto, che comporterà una spesa di poco superiore ai mille euro, è rivolto principalmente ai bambini dell’età scolare.