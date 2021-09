Ascolta l'Audio Dell'Articolo

QUAGLIUZZO. Anche il Comune di Quagliuzzo è pronto a dare accoglienza ai profughi provenienti dall’Afganistan. L’annuncio arriva direttamente dalle parole del primo cittadino, Ernesto Barlese.

“A breve – racconta – inizieremo a fare i lavori per ristrutturare una casa che ci hanno donato che sarà utilizzata per attività sociali, pensiamo di fare arrivare una famiglia afghana. La casa è adatta per questo e quindi ci stiamo attivando in tal senso”.