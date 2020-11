Pungere ed espungere.

Sembrano simili le due parole ma non è così. Più che pungere direi compunto che significa afflitto, tormentato. Parola che deriva dal latino compungere punzecchiare, composto di con e pungere. Una bella parola, una risorsa per esprimere uno stato dell’animo durante la giornata l’afflizione. Ci sono tanti modi di essere afflitti. Si può essere afflitti (appunto), angosciati, tormentati, preoccupati, crucciati, turbati. Quella del compunto è un’afflizione intima, riservata, che si può notare in piccole espressioni del volto: qualcosa lo punge. Ben diverso dalla tempesta del tormento, dall’angoscia che stringe il respiro, dalle proiezioni della preoccupazione, dall’intensità dell’afflizione, dall’ossessione del cruccio. Nella compunzione c’è qualcosa che emerge: un rimorso che affiora alle labbra, un dolore per qualcosa che si è fatto o che è passato, un pentimento serio, un pensiero malinconico, a volte il peso dell’umiltà. Posso essere compunto nel leggere un libro che mi ha regalato una persona che non c’è più, o posso ricevere delle scuse compunte, anche se penso che siano solo false ed ipocrite oppure la severità di chi comprende una situazione difficile può trasformarsi in compunzione. Espungere significa invece quando nei si eliminano da un testo lettere, parole o frasi, segnando un punto sopra o sotto le singole lettere, o quando elimino qualcosa da una lista come quella della spesa, segnando cosa ho già fatto. La parola deriva dal latino expungere, cancellare con punti, composto da ex- fuori e pungere. Oggi siamo abituati a cancellare lettere, parole o frasi da un testo scritto con tratti decisi, evidenti: si tira una riga, si fa un frego. Invece l’espungere mi racconta una pratica enormemente più aggraziata quella di segnare con dei punti, sopra o sotto, le lettere da non considerare. È sicuramente una pratica oggi poco usata e si trova traccia solo in manoscritti vecchi di secoli, ma l’onda lunga di questa azione permane nei significati dell’espungere. E adesso mi raccomando non espungete questo testo dopo averlo letto. Grazie.

Favria, 14.11.2020 Giorgio Cortese

La speranza mi sembra che abbia le ali quando dimora nell’animo, mi sembra il canto di una dolce melodia senza parole che non si ferma mai, donandomi serenità per futuro.

Commenti