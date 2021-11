Pulvis et umbra sumus.

“Pulvis et umbra sumus”, frase tratta da una ode di Orazio che tratta il tema epicureo della caducità della vita. Tutti noi siamo viaggiatori sul treno della vita, un treno su cui saliamo senza averlo mai chiesto di nostra spontanea volontà, e da cui, un giorno, dobbiamo scendere indipendentemente dal nostro desiderio. Questo carme di Orazio inizia festoso, poiché la primavera riporta la vita sulla terra: gli alberi si ricoprono di foglie, l’erba spunta di nuovo nei campi, i fiumi tornano a scorrere nei loro argini, le Grazie e le ninfe danzano felici. Tuttavia il ritorno della primavera richiama il mutare delle stagioni che a sua volta è associato dal poeta alla fugacità dell’esistenza umana vhe a differenza delle stagioni annuali per non non si ripetono e alla fine cosa siamo se non “…pulvis et umbra…”. Il bello che su questo bel treno chiamato vita non conosciamo quando arriverà la nostra fermata definitiva. Se la vita è un dono, di fronte alla morte, credenti e no, dovrebbero chinare il capo e restare in silenzio. C’è, però, per gli uni e per gli altri, al di là del credere o meno nell’altra vita dopo la morte, un dato di fatto inconfutabile nella realtà che con la morte fisica il corpo che si dissolve nel sepolcro, oppure che diventa un pugno di cenere. E fino a qui non ci piove, scendiamo dal treno della vita e andiamo per un viaggio senza ritorno! L’incognita è del dopo, come cristiano dopo la morte c’è la vita eterna in attesa della resurrezione del corpo alla fine dei tempi e questo mi consola. Per altri ancora, dopo la morte fisica, c’è il nulla. Ecco il mistero della morte non è mai da lnoi umani pienamente posseduto, ma indovinato, carpito tra chiaroscuri e ombre. Ed oggi immersi nella tecnologia che ci fa pensare di essere simili a Dio, con la possibiloità di cancellare con un click amicizie sui social o di fare gongolare lo smisurato ego con una pioggia ndi like la non conoscenza del mistero tormenta chi vuole tutto sapere, scoprire cose nuove. Certo domandarci perché esistiamo, perché c’è il male nel mondo, perché le malattia che portano via le persone care e angustiano l’animo, ma il mistero rimane sempre impenetrabile, forse il mistero della morte va ricercato nel cuore della vita da viverla sempre con intensità come fosse l’ultimo alito di vita. Mi viene da pensare che l’avventura della vita è quello di imparare, poi lo scopo della vita è crescere, ma la natura della vita è anche cambiare, la sua sfida è superare le quotidiane difficoltà. Se ci penso bene l’essenza della vita è assistere gli altri dandomi la grande occasione di servire osando sempre nel fare nuove amicizie. La bellezza della vita è osare nell’inerpicarmi su nuove sfide con la gioia di dare, vivere e amare la vita. Alla fine è la felicità dell’animo dopo tutto, lo scopo della nostra vita, non viviamo solo per mangiare e per fare soldi!

Favria, 5.11.2021 Giorgio Cortese

