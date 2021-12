VERCELLI. Sabato 18 dicembre gli amministratori dei Comuni della provincia di Vercelli erano invitati a recarsi ai seggi, aperti dalle 8 alle 20 a Vercelli nel palazzo della Provincia e nelle sottosezioni di Borgosesia, Livorno Ferraris e Scopello, per eleggere i membri del Consiglio Provinciale in carica per i prossimi due anni. Hanno votato 647 amministratori, il 70,17% degli aventi diritto.

Quelle per la Provincia sono infatti, dal 2014, elezioni di secondo grado: elettori ed eletti sono i sindaci e i consiglieri comunali del territorio, cui è affidata la responsabilità [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.