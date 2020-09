Providentia, la sottile arte del prevedere

La prudenza serve a trasformare il sapere sulla realtà per prendere una decisione. Insomma la capacità di comprendere una situazione inaspettata per poi decidere subito e non avventatamente. La prudenza non e astuzia che è tattica senza seguire la pancia o il ragionamento ma il cuore per essere felici senza perdere il kairos, il momento della decisione. Dico questo dopo aver letto il libro prestatomi dall’amico Mauro al sottoscritto bibulo nel leggere libri, Fare la scelta giusta – di A. Grun. Nel libro ci si pone gli interrogativi di qual è la decisione giusta da prendere? Come faccio a sapere di non avere sbagliato? Queste sono solo alcune delle domande più ricorrenti che vengono poste a Anselm Grün nei suoi incontri. In ogni momento della nostra quotidianità dobbiamo infatti prendere delle decisioni, la più importante delle quali è scegliere se essere vittime degli eventi o se gestire al meglio la nostra vita. In questo volume, a cavallo tra spiritualità e psicologia, Padre Grün aiuta il lettore a comprendere qual è il modo migliore per giungere a una scelta. Nell’ultimo capitolo del libro sono raccolte delle “preghiere per la giusta decisione”. In ogni momento della nostra quotidianità dobbiamo decidere o di essere vittime o di gestire la nostra vita. Possiamo deciderci o per il lamento o per il cambiamenti, o per la rabbia o per la serenità interiore, o per la mancanza di felicità o per la felicità.

Favria, 10.09.2020

Nei momenti quando devo affrontare la vita veramente, ecco che vedo la differenza e mi pare di toccarla con l’anima e lo sguardo.

