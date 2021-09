Ascolta l'Audio Dell'Articolo

(comunicato) La Giunta Comunale di Ivrea ha deliberato, nella riunione del 21 settembre, l’approvazione del Protocollo d’Intesa con Plastic Free OdV Onlus finalizzato a permettere all’Associazione di velocizzare le attività di volontariato sul territorio creando un canale di comunicazione diretto tra le parti per il miglioramento della città verso la tematica green.

Plastic Free propone sul territorio attività di sensibilizzazione, a titolo gratuito, tramite le seguenti iniziative:

• Appuntamenti di pulizia dell’ambiente attraverso la raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi

• Lezioni di educazione ambientale nelle scuole, in presenza e da remoto

• Informazione e sensibilizzazione sui social in maniera geo localizzata sul territorio

• Informazione e sensibilizzazione attraverso stand

• Passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio

• Segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva

Il Comune si impegna a supportare le attività di Plastic Free offrendo il proprio patrocinio gratuito, autorizzando le attività sul territorio e garantendo l’intervento dell’azienda di

raccolta rifiuti locale per il ritiro dei sacchi raccolti a fine di ogni iniziativa.

“In conseguenza dell’approvazione del Protocollo – commenta l’Assessore Balzola – la Giunta ha concesso il patrocinio gratuito per l’iniziativa di raccolta, in programma in data 26 settembre 2021, consistente nella raccolta rifiuti nel centro cittadino e nelle aree limitrofe, a cui collaborerà SCS per quanto di propria competenza.”

