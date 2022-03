Il Consigliere della Città metropolitana di Torino e sindaco di Castellamonte Pasquale Mazza, è intervenuto questa mattina, martedi 8 marzo, all’incontro che si è svolto presso il Liceo XXV Aprile Faccio.

In programma una delle fasi della premiazione degli studenti del liceo di Castellamonte che hanno partecipato a un concorso indetto dalla Casa della Pace di Ivrea, “Prospettive di Pace”. Un’iniziativa avviata nel corso del 2019 che si è conclusa proprio in questi tragici giorni del conflitto in Ucraina.

I giovani hanno prodotto con grande impegno, coadiuvati dai loro insegnanti, numerosi lavori in forma di video [...]