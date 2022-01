MONTEU DA PO. I lavori per la sostituzione dei parapetti ammalorati di corso Industria proseguiranno. Lo ha fatto sapere la Città Metropolitana di Torino, con una determinazione dirigenziale del “Dipartimento territorio, edilizia e viabilità”. La strada provinciale 105, passante nell’abitato di Monteu per circa 600 metri, subirà alcune chiusure e deviazioni nei prossimi mesi, fino alla fine dei lavori prevista per il prossimo 31 marzo.

L’intervento, aspettato da tempo per via del degrado dei vecchi muretti a bordo strada, ha suscitato non poche polemiche. Infatti a dicembre, un nutrito gruppo di cittadini aveva organizzato una [...]