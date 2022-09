E’ proseguita nello stabilimento chimico Versalis di Crescentino (Vercelli) la nuova iniziativa di Eni “Prosumer Road”, sette tappe da aprile a ottobre 2022 nei principali siti aziendali in Italia per consolidare il dialogo con le realtà locali, dalle istituzioni alle università e gli industriali, su temi dell’energia, della transizione e dell’economia circolare.

La quinta tappa ha aperto le porte del sito produttivo in provincia di Vercelli; acquisito nel 2018, è stato riconfigurato grazie a importanti investimenti, e nel febbraio scorso ha avviato la produzione di bioetanolo “advanced”.

“L’obiettivo di questi incontri – spiegano da Eni – è quello di riflettere sul ruolo del cittadino quale protagonista della dimensione energetica. Durante queste tappe si instaura un dialogo sulle soluzioni disponibili, e sulle prospettive a breve e medio termine per accelerare il processo di transizione nell’attuale contesto energetico e ambientale”. Attraverso questi workshop, Eni “vuole raccontare le proprie attività – concludono -, mostrando come queste siano improntate ad un crescente rispetto per l’ambiente, alla sicurezza energetica e all’economia circolare, coinvolgendo le realtà locali per fornire il proprio contributo alla transizione ecologica”.

