Proposta: mettete dei fiori nei vostri cannoni!

Mettete dei fiori nei vostri cannoni … “, così recitava il motivo di un celebre brano musicale che nel 1967 riprendeva lo slogan di una intera generazione di pacifisti. Questo slogan di un’intera generazione di pacifisti, venne reso famoso in Italia dalla canzone “Proposta” dei Giganti del 1967 con la quale arrivarono terzi nel Sanremo di quell’anno: “…Mettete dei fiori nei vostri cannoni perché non vogliamo mai nel cielo molecole malate, ma note musicali che formano gli accordi per una ballata di pace, di pace, di pace…”. Allora ero un bambino e non mi rendevo conto, ma quegli anni erano ben più vicini alla guerra come oggi. Allora in Europa era ancora viva sulla pelle, la memoria della Seconda Guerra Mondiale che aveva lacerato gli animi delle persone e gettava ancora un pesante cono d’ombra. Gli anni sessanta del secolo scorso fu una stagione di grande sviluppo e, ad un tempo, di grandi tensioni sul piano internazionale. Erano gli anni in cui convivevano, quasi si nutrissero a vicenda, rischi e speranze; di poco successivi a quelli della crisi dei missili a Cuba e dei “due Giovanni”: Giovanni XXIII e John F. Kennedy. Purtroppo come esseri umani non abbiamo capito niente e la storia si ripete, ancora una volta, oggi “imperialista”, sia ad Occidente e ad Oriente, con le “sfere di influenza”, la rincorsa alle fonti energetiche, la competizione esasperata nel campo delle tecnologie più sofisticate per portare morte e non vita, la ricerca spasmodica di un prestigio, di un primato, di una ragione per prevalere sul “nemico”, la ricomparsa dei “nazionalismi”, una spaventosa condizione di disparità sociale che opprime vastissime aree di sottosviluppo. Abbiamo subito la “globalizzazione” senza governarla, i grandi della Terra si sono arroccati sugli spalti di una sfida d’altri tempi. Dopo la pandemia, dove per paura abbiamo delegato delle nostre libertà, anzi ancora dentro questo asfissiante tunnel, ecco la terribile guerra. Oggi le democrazie e le autocrazie, l’Occidente e l’Oriente che, anziché riconoscersi reciprocamente e fecondarsi l’un l’altro, con il dialogo e la collaborazione, rischiano di avviarsi ad uno scontro fatale senza capire a quali conseguenze posso giungere. Oggi questa incapacità di dialogo ha sfilato i fiori dai cannoni per rimetterci proiettili e granate, morte e distruzione.

Favria, 6.07.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. La creatività e la genialità appartengono agli umili di vita. Felice mercoledì.

Commenti