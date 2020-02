Proposta Gasparri su Open Arms presso Giunta per le Immunita’

Maurizio Gasparri al termine della Giunta per le Immunita’ dichiara ” Io ho proposto di non accogliere la richiesta del Tribunale dei Ministri perché in 13 pagine mi sono soffermato sugli aspetti di nostra competenza”.

Poi aggiunge “Io ho motivato perché questa è stata un azione di Governo, poi ho anche elencato altre circostanze” Fiammetta Modena Forza Italia

