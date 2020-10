Pronto soccorso di Chivasso in tilt. Cento pazienti in carico. Disperazione a Ivrea e a Ciriè

La situazione del pronto soccorso di Chivasso è peggiorata drasticamente nelle ultime 24 ore. In questo momento sono presenti un centinaio di pazienti, sono finite le barelle e pure i letti a disposizione nei reparti Covid. Lo comunica il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche. “Già nei giorni scorsi avevamo segnalato le gravi criticità legata all’iperafflusso correlato alla nuova ondata di pandemia – commenta Giuseppe Summa il responsabile territoriale del Nursind (il sindacato delle professioni infermieristiche) – Gli operatori del Pronto soccorso di Chivasso con grandissimo spirito di sacrificio e professionalità sono ormai allo stremo delle loro forze fisiche e mentali…”.

Poveri loro. Nemmeno il tempo di superare la prima ondata pandemica, si sono ritrovati a gestire un ritorno impetuoso della pandemia. Morale? Ci sono più di 40 pazienti “positivi” in attesa di ricovero. Servono urgentemente posti letto che possano permettere di prendere fiato. La direzione generale, stando a quel che si dice, starebbe valutando, o avrebbe chiesto, di trasformare l’intero presidio di Settimo Torinese in ospedale Covid, conciò dirottando i lungodegenti al Fatebenefratelli di San Maurizio o al Trompone.

Reparto Covid pieno anche Ciriè (25 posti letto occupati) e a Lanzo oggi si sono vissuti momenti di panico al pronto soccorso con più di 20 pazienti bisognosi di cura. Stesso dramma a Ivrea dove si sono già occupati due reparti, tra cui l’oncologia, per un totale di quasi 25 posti letto. Alla rianimazione si contano per il momento 4 casi a Ivrea e una decina a Chivasso dove si è già deciso di utilizzare una sala chirurgica e si utilizzano le sale chirurgiche non foss’altro che sono già dotato dell’impianto per l’ossigenazione dei pazienti.

Qui i dati del contagio comune per comune. I numeri ufficiali parlano di 3611 cittadini risultati dell’Asl To4 positivi al Covid-19 in seguito al tampone.

